Fedez ed Emma Marrone? Indiscrezioni dalle sacre stanze della tv: pare che il rapper...

Dopo i deludenti risultati dell’ultima edizione di X-Factor Italia, Sky sta pensando di dare un’aria di novità al programma puntando su un personaggio mediaticamente influente. Le voci di corridoio sarebbero quelle di un ritiro in panchina per la giudice Emma Marrone. Chi entrerà in campo al posto della cantante?

Si vocifera che Fedez potrebbe ritornare in veste di giudice e coach all’interno del programma, il tutto dopo la recente operazione subita per rimuovere il tumore al pancreas. Dopo ben cinque anni il rapper aveva deciso di prendersi una pausa abbandonando così il suo ruolo. X Factor Italia ci riprova quindi dopo i bassi risultati di quest’anno, puntando a un rinnovo, mentre il format nel Regno Unito ha deciso di chiudere i battenti.

La giuria di quest’anno era così composta: Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli. L’unica riconferma sembrerebbe solo quest’ultimo. Secondo quanto riporta Chi sarebbe proprio la cantante pugliese a essere fatta fuori per lasciar posto a Fedez. Il marito di Chiara Ferragni aveva riscosso successo nelle precedenti edizioni portando alla vittoria il cantante Lorenzo Fragola che sin dalle audizioni andò pazzo per lui. Dopo il “brutto periodo” che ha passato il rapper, operato per un raro tumore al pancreas, questa potrebbe essere una buona occasione per rimettersi in carreggiata mostrandosi al pubblico che tanto l’ha supportato. Sarà quindi confermata questa indiscrezione? Se così fosse il padre di Leone e Vittoria non esiterà a comunicarlo nelle sue storie Instagram.

