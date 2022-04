Striscia la notizia, Michelle Hunziker e il Lato B in primo piano: palpata ovunque, è il caos

14 aprile 2022 a

a

a

Parte Striscia la notizia, in studio c'è come sempre Gerry Scotti ma di Michelle Hunziker nessuna traccia. Com'è possibile? Ai telespettatori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci qualcosa non torna. Alla vigilia della puntata sembrava tutto regolare, anche sui social dove la showgirl svizzera aggiorna quotidianamente su cosa accadrà dietro il bancone (e soprattutto su come si presenterà al pubblico).

Michelle Hunziker, "clicca qui". Il décolleté esplode, top "sbriciolato": roba piccantissima | Guarda

Gerry fa finta di nulla, poi dalla regia gli comunicano che è pronto un collegamento con Chiara Squaglia, sensuale, esuberante e scatenata inviata di Striscia. "Ah c'è subito la Squaglia con le sue opere d'arte? A te la linea!". Fasciata da un paio di jeans aderentissimi che ne esaltano le curve, Chiara è circondata da capolavori di Vincent Van Gogh, ma sembra non curarsene troppo, presa dall'esibizione delle proprie grazie. "Enigmarte, l'arte tutta da decifrare. Questa popò di opera - scandisce schioccando una pacca sul Lato B, assai scenografica -, sono donna, sono attraente e piaccio alla gente. Mi piaccio mi piaccio mi piaccio...".





Michelle Hunziker palpata ovunque: guarda il video di Striscia la notizia

Davanti a un imbarazzatissimo Scotti domanda. "Gerry, non ti piace il mio Io visto da dietro?". E il riferimento è proprio al pezzo forte del suo fisico. "Una bella retrospettiva...", "La smetta con queste ch***pe!", "Lei continua a farmi caz***calling", "Si dice catcalling, non caz***calling". Il collegamento finisce con l'aggressione di un sedicente agente di sicurezza, che le mette le mani addosso, letteralmente ovunque. Poi la sorpresa (ma solo per i telespettatori non abituali di Striscia): la "Squaglia" altri non è che la Hunziker, protagonista di una velenosissima imitazione.

Questa Michelle Hunziker potete scordarvela: capelli scuri e cortissimi, il look sconvolge i fan | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.