Catherine Spaak, la straziante rivelazione della sorella: "Il dramma del 25 luglio. Un lunghissimo calvario"

La morte di Catherine Spaak ha lasciato un grande vuoto. Il mondo del cinema la piange. L'attrice, che era anche scrittrice, è scomparsa a 77 anni a Roma. E stamattina la Daniele, a Storie italiane, è stata una delle prime ad omaggiarla. Si è detta sconvolta quando ha annunciato la notizia. La Spaak, lo ricordiamo, nel 2020 aveva avuto un'emorragia cerebrale improvvisa, ma il mondo della tv l'ha sempre ricordata in questi due anni. E stamattina a Storie italiane è intervenuta la sorella dell'attrice, Agnes, che ha spiegato le cause della morte. Mentre stava provando a riprendersi, la donna ha avuto un altro ictus e quindi è iniziato un doloroso e difficile percorso di riabilitazione. Esattamente, il 25 luglio 2021 si è verificata una ricaduta, mentre stava trascorrendo dei giorni a Sabaudia.

"Quello che non ha mai fatto vedere a nessuno": morte Catherine Spaak, la rivelazione in lacrime di Eleonra Daniele

“Il 25 di luglio ha avuto il terzo ictus – ha detto Agnes in collegamento al telefono – e da allora purtroppo c’è stato un lunghissimo calvario. Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicino fino all’ultimo momento. Voglio ricordarla sorridente. È stata una grande stella che brillerà per sempre”.

"L'emorragia cerebrale, la perdita di vista". Catherine Spaak e la malattia: come viveva da 2 anni

Non si conosce ancora la data dei funerali, ma la salma sarà cremata. “Sono sconvolta per averti perso così”, ha detto la conduttrice, che aveva conosciuto la Spaak. “Ogni volta che trattavo una storia di disabilità o di emarginazione mi chiamavi per offrire il tuo aiuto e la tua vicinanza, sempre con grande discrezione. Eri una donna con un cuore immenso e una classe innata. Sono sconvolta per averti perso così, senza averti potuto salutare. Mi mancherà la tua dolcezza, le tue idee, la tua forza, il tuo carattere, la tua estrema sincerità. Ciao Catherine”, ha raccontato ancora.

