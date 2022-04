Catherine Spaak, confessione in lacrime di Eleonora Daniele: "Quello che non ha mai fatto vedere a nessuno"

18 aprile 2022 a

Eleonora Daniele è a pezzi per la morte di Catherine Spaak e a Storie Italiane, nella puntata di oggi 18 aprile su Rai 1, non nasconde la commozione quando si collega al telefono con Agnès, la sorella della attrice scomparsa. La puntata del programma è interamente dedicata al ricordo della Spaak che era anche cantante e conduttrice televisiva morta ieri, nel giorno di Pasqua in una clinica romana. "Un grande dolore. Era molto altruista e generosa, ogni volta che ascoltava le storie di donne in difficoltà mi scriveva e mi chiedeva se poteva essere utile", racconta la Daniele.

"Lei non mostrava questo lato di sé perché era elegante anche in questo modo di porsi", prosegue la conduttrice. "Sembrava algida, ma non lo era. Eravamo molto amiche", rivela in diretta. Quindi la conduttrice riesca a collegarsi per pochi minuti con la sorella dell'attrice la quale ammette di non sapere bene cosa dire perché totalmente affranta. Ricorda che l'ultimo periodo della vita di Catherine Spaak è stato molto difficile.

Catherine infatti ha avuto una vita anche piena di sofferenza, soprattutto quando le hanno portato via la figlia Sabrina. Cinquant'anni fa l'attrice denunciò di aver subito delle molestie, ma era la prima e l'unica a confessarlo. Molti anni dopo diversi grandi attori del cinema italiano le hanno chiesto scusa.

