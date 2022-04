Storie Italiane, "le ragazze dell'est accalappia-vecchi": sconcerto da Eleonora Daniele, la gaffe agita la Rai

20 aprile 2022 a

a

a

Catherine Spaak è venuta a mancare lo scorso 17 aprile all’età di 77 anni. Nata in Francia da una famiglia belga, in Italia aveva conosciuto la fama negli anni Sessanta e Settanta in qualità di attrice: si è spenta a Roma, dopo un lunga malattia e un’emorragia cerebrale che l’aveva colpita nel 2020. A Storie Italiane, la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele, è intervenuto Orso Maria Guerrini, che è stato fidanzato in passato proprio con la Spaak.

"Quello che non ha mai fatto vedere a nessuno": morte Catherine Spaak, la rivelazione in lacrime di Eleonra Daniele

L’attore stava parlando del suo rapporto con la collega, ma a un certo punto è inciampato in un commento reputato fuori luogo dalla padrona di casa e che ha fatto calare il gelo in studio. Dopo aver raccontato che la sua attuale moglie è molto più giovane di lui, Orso Maria Guerrini ha voluto svelare un aneddoto che nulla ha a che vedere con Catherine Spaak: “L’ho sposata nel 2011 quando apparve la possibilità che ci fosse una legge anti badanti. C’è stato un momento in cui le ragazze dell’Est facevano una scuola in Svizzera per accalappiare anziani”.

"L'emorragia cerebrale, la perdita di vista". Catherine Spaak e la malattia: come viveva da 2 anni

Il volto di Eleonora Daniele si è scurito, con la conduttrice ha preso le distanze da quanto dichiarato da Orso Maria Guerrini: “Ti chiedo una cortesia, ci sono dei luoghi comuni che vorrei sfatare in questa trasmissione rispetto alle donne dell’Est. Non mi è piaciuta molto questa affermazione. Soprattutto in questo momento particolare che stiamo vivendo. Vorrei allontanarmi da questa cosa che hai detto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.