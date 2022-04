Striscia la Notizia, Rita Rusic e un malizioso sospetto: "Cos'è successo al suo corpo"

22 aprile 2022 a

a

a

Rita Rusic è la nuova protagonista della seguitissima rubrica di Striscia la Notizia, "Fatti e rifatti". Al momento, come sottolinea Gerry Scotti nel servizio del tg satirico, la Rusic è impegnata, insieme al suo attuale compagno, nell'edizione 2022 di Pechino Express su Sky. "I due fidanzatini hanno avuto qualche screzio con gli abitanti del posto, ma a differenza di Rita e del fidanzato, gli altri preferiscono passarci sopra", dice Gerry, facendo riferimento a un momento del programma in cui la coppia faceva autostop.

"La Mercedes balla, qualcosa di strano". Leclerc a Striscia: un video sconcertante | Guarda

"Forse in pochi lo ricordano, ma Rita ha esordito come attrice - continua il conduttore nel servizio - all'inizio della sua carriera più che mondana era mondina". Il riferimento è a un film in cui Rita interpretava una lavoratrice stagionale delle risaie. "All'inizio Rita era in mezzo al riso, dopo sempre in mezzo alle polemiche", dice poi Gerry riferendosi a una lite con Valeria Marini al GfVip.

La rubrica "Fatti e rifatti" di Striscia la Notizia, il video

Questa Michelle Hunziker? Dimenticatela: tsunami sexy, come si presenterà stasera a Striscia la notizia | Video

L'attrice, però, ha provato a seguire anche altre strade in passato. "Non si è fatta mancare nulla, da ragazzina ha tentato anche la carriera di cantante". Lo scanner-test poi ha scandagliato le immagini dei suoi esordi e le ha confrontate con quelle di oggi. "Labbra, naso e viso non hanno convinto il computer - spiega Gerry - sembra che le labbra siano aumentate di volume, e che dire del naso? Anche quello sembra essere stato ritoccato. E il viso? Sembra bello rimpolpato, si vocifera che abbia ceduto al fascino di qualche punturina di acido ialuronico".

Michelle Hunziker, il "video rubato" nel camerino: toglie l'accappatoio e... Roba sconvolgente | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.