Dritto e rovescio, Marinella Mondaini: "Italia sotto ricatto di Zelensky"

22 aprile 2022 a

a

a

"L'Italia è sotto ricatto dell'Ucraina". Marinella Mondaini, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, sconcerta il conduttore del talk di Rete 4 e la giornalista Claudia Fusani in studio. Del Debbio si scandalizza: "Macché ricatto, non esageriamo dall'altra parte via". La Fusani sbotta: "Ma come si permette di dire una cosa del genere? Noi siamo sotto ricatto di noi stessi in nome della libertà e della democrazia, cara signora". La Mondaini, scrittrice, traduttrice e giornalista, vive e lavora a Mosca e ha sulla guerra in Ucraina una opinione opposta a quella che domina il dibattito pubblico in Europa.

"Io non dico che Toni Capuozzo abbia ragione, ma...": Giuseppe Cruciani, il sospetto da Del Debbio | Video

Giuseppe Cruciani spezza una lancia nei confronti della Mondaini: "Non voleva dire che siamo sotto ricatto...", sottolinea il conduttore de La Zanzara su Radio 24. "Voleva dire quel che ha detto, di che voleva parlare, della Madonna di Lourdes?", ironizza Del Debbio.

"No, parlava della retorica di Zelensky, la retorica del chiedere chiedere chiedere, mentre è evidente che l'Ucraina negli ultimi mesi è stata aiutata. Gli abbiamo dato un sacco di soldi e un sacco di armi. La signora non ha parlato di un ricatto con la pistola alla testa, parlava di un ricatto morale. Non criminalizziamola dai". "Io ho capito ricatto - ribatte Del Debbio - che caz***o vuol dire ricatto? Ricatto di chi?".

"E questo lo fate vedere?". Soloviev fuori controllo, Del Debbio lo zittisce così: ovazione in studio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.