Striscia la notizia, Michelle Hunziker e la doppia scollatura: sguscia tutto fuori

Michelle Hunziker incanta tutti a Striscia la Notizia. Nella puntata del tg satirico andata in onda ieri su Canale 5, la conduttrice si è presentata con un abito nero scollato sia sul décolleté che sulla pancia. "Sei una meraviglia", le dice Gerry Scotti al suo ingresso in studio. La showgirl svizzera ha messo in mostra anche il suo nuovo taglio, un caschetto scalato e mosso. Un'acconciatura che aveva già condiviso con i follower nelle sue storie Instagram.

Prima della messa in onda, infatti, la conduttrice ha pubblicato dei video in cui è insieme alla sua parrucchiera di fiducia, lodandola per il lavoro fatto. Le due hanno spiegato che ormai tutti vogliono fare il "taglio alla Hunziker". Nel corso della puntata di Striscia si è parlato delle semifinali di Coppa Italia, tra striscioni e gufate, di Leclerc derubato, a cui è stato consegnato il Tapiro d'oro, della guerra in Ucraina e la tratta di esseri umani, di Rita Rusic a Fatti e rifatti.

Michelle Hunziker a Striscia la Notizia, il video

Nel frattempo Michelle continua a essere protagonista di voci e gossip: pare infatti che stia frequentando qualcuno dopo la rottura con Tomaso Trussardi. La nuova fiamma, anche se non c'è stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati, sarebbe Giovanni Angiolini, medico ed ex concorrente del Grande Fratello.

