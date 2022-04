Rita Rusic smaschera Roberto Benigni: "Che delusione. La sera degli Oscar..."

22 aprile 2022 a

Francesca Fagnani torna con Belve venerdì 22 aprile alle 22.55 su Rai2: stavolta la padrona di casa sarà faccia a faccia con Rita Rusic, e moglie di Vittorio Cecchi Gori nonché produttrice cinematografica di un certo livello. E proprio sul suo ex marito e sul lavoro si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe. Dopo un divorzio tormentato e doloroso, la Rusic è stata isolata: “Non è che alcuni sono spariti e altri no, sono spariti tutti”.

A questo punto la Fagnani le ha chiesto di Roberto Benigni: “L’ha delusa?”. La risposta della Rusic è stata netta: “Assolutamente sì. Ho prodotto La vita è bella, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Nicoletta e Roberto, e quando sono andata agli Oscar e ho chiesto un posto in sala e mi è stato detto che non c’era. Ci sono rimasta male”. L’intervista è poi andata avanti con le tappe della vita della Rusic, che ha avuto un’infanzia non semplice e poi ha iniziato una carriera da attrice, con il famoso matrimonio con Cecchi Gori che le ha permesso di dar vita anche a un sodalizio professionale importante.

La Rusic è infatti diventata una importante produttrice, anche se poi la fine turbolenta del matrimonio con Cecchi Gori le ha creato non pochi problemi dal punto di vista lavorativo. Il matrimonio si è infatti concluso in tribunale con strascichi legali, ma attualmente la Rusic ha ritrovato l’amore: il suo attuale fidanzato è Cristiano Di Luzio, 30 anni più giovane di lei.

