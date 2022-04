Donatella Rettore, dopo Belve fuori controllo contro la Fagnani: "Si faccia una cura di..."

09 aprile 2022 a

Donatella Rettore contro Francesca Fagnani. La cantante, ospite di Belve su Rai2, si è sottoposta alle domande della giornalista. Domande che alla diretta interessata non sono piaciute, tanto che a stretto giro è arrivato un commento sua pagina Facebook ufficiale: "Sempre le solite domande. La Fagnani deve farsi una cura di fosforo. Ero sinceramente sul punto di mandarcela", ha scritto.

Anche nello studio, con la Fagnani seduta davanti a lei, la Rettore non ha evitato la polemica. Per l’ennesima volta l'artista ha ribadito di voler essere libera di esprimersi a suo modo su "chec**e, fr*ci, t*oie e ne*ri", senza per forza dover mettere "dei filtri a cose che sono state ampiamente superate". Poi lo scontro. Ad accendere gli animi una vecchia dichiarazione fatta dalla cantante e ripescata dalla Fagnani: "Io piaccio ai gay non piaccio alle che*** mentre Raffaella Carrà e Patty Pravo sono icone delle che***".

Così la conduttrice è tornata sull'argomento, chiedendole se fosse in imbarazzo. Un quesito che ha scatenato l'ospite: "No, non sono assolutamente imbarazzata, per me esistono i gay e le che*** esistono i gay che sanno di avere le palle, e ci sono gli isterici che parlano e si strappano i capelli, fanno i pettegolezzi e quelli non li voglio nemmeno sulla soglia di casa".

