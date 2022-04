Striscia la Notizia, ossessione-Ilary Blasi: "Entrate nella patata", bis del disastro a luci rosse

29 aprile 2022 a

a

a

Ilary Blasi ricasca nel lapsus che fa impazzire il pubblico dell'Isola dei Famosi e finisce così al primo posto della seguitissima rubrica "Spetteguless" di Striscia la Notizia, il tg satirico condotto da Michelle Hunziker e Gerry Scotti su Canale 5. Tutto risale all'ultima puntata del reality andata in onda. A un certo punto della trasmissione, infatti, la conduttrice rivolgendosi a una naufraga ha detto: "Lory devi lasciare la pata... la palapa". Poi ha chiuso gli occhi, iniziando a ridere per la gaffe.

"Ci ho messo la lingua". Ilary Blasi oltre la censura: ormone impazzito con Michelle Hunziker | Guarda

Tutti a ridere anche nello studio dell'Isola. L'opinionista Vladimir Luxuria non ha potuto fare a meno di urlare: "E' ritornata la patata". E in effetti quello della "patata" è un lapsus che si ripete nel tempo. Anche l'anno scorso, nell'edizione precedente del reality, la Blasi ha fatto la stessa identica gaffe. Rivolgendosi al pubblico a casa infatti disse: "Questa sera per la prima volta vi faccio entrare nella pata... nella palapa". E anche in quel caso tutti giù a ridere.

Qui il video della rubrica Spetteguless di Striscia la Notizia

"Si è messa una pizzetta nel cu***": l'orrore di Guendalina Tavassi su Canale 5, per un tozzo di pane...

Gerry Scotti, allora, nel servizio di Striscia la Notizia ha ironizzato sul marito della conduttrice: "Dopo questi lapsus, Francesco Totti non può più sentire la parola 'patata' neanche in cucina".

"Nuovo e blindatissimo progetto in prima serata": Ilary Blasi, l'ultimo colpaccio a Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.