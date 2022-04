I Fatti Vostri, "guardate quanto è bella": disastro di Anna Falchi, distrugge un capolavoro in diretta tv

Francesco Fredella 30 aprile 2022 a

Fuoriprogramma a I fatti vostri, il programma più longevo della tv (ideato da Michele Guardì), condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile. Stavolta succede l'imprevedibile: una torta di profiterole, buonissima e appena sfornata, finisce a terra. L'imprevisto è capitato ad Anna Falchi, che senza volerlo, ha rovesciato il dolce preparato da Ernst Knam. Forte imbarazzo in studio.

Ma ecco cosa è accaduto: lo chef, dopo aver mostrato ai telespettatori la ricetta, affida la buonissima torta alla Falchi. Ed arriva il fuoriprogramma: la conduttrice si avvicina a Salvo Sottile, Emanuela Aureli ed Umberto Broccoli per mostrarla a favore di telecamera. “Guardate quanto è bella, eh. (…) Secondo me è sufficiente giusto per il pubblico. Una pallina per uno", dice. “Idea apprezzata, perché qua il professore se li magna tutti i profiterole”, risponde Salvo Sottile. Proprio in quel momento, la Falchi muove la torta - forse per metterla ancora a favore di telecamera. Poi arriva il boato del pubblico, che dice un sonoro "no".

“Incredibile al Cibali… La creazione di Ernst Knam è caduta. (…) Allora non sono l’unico che fa cadere le cose… La base è scivolosa", dice Salvo. La Falchi resta senza parole e appare visibilmente imbarazzata. “Knam… sacrilegio! Mi dispiace", racconta. “Finirà a torte in faccia anche oggi“, conclude Sottile. Un gustoso, e dolce, fuoriprogramma che fa sorridere il pubblico a casa. La scena, nel giro di poco tempo, diventa virale. E anche sui social il video della torta che cade a terra fa il giro della Rete.

