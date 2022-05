Aurora Ramazzotti, "il cu** è fatto per...". Le Iene a luci rosse: "Ecco come sc***po"

05 maggio 2022 a

Ha fatto molto discutere l'accordo prematrimoniale firmato da Jennifer Lopez e Ben Affleck che prevede "sesso almeno quattro volte alla settimana", Così Stefano Corti, inviato de Le Iene, ha sottoposto quattro coppie famose a un test molto intimo e piccante. Si tratta di Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.

Tra le domande alle quali sono stati sottoposti tutti c'era questa: "Quando avete fatto l'amore l’ultima volta?". Risposta: Salemi e Pretelli "stamattina", "Ieri" Aurora, "due giorni fa" Carmen. Ma attenzione perché il clima si scalda.

"Quante volte a settimana la fate?", chiede Corti. Le coppie "giovani" rispondono: "Cinque"; le due coppie più agè: "Due","tre". Ma sulla durata vanno meglio le coppie "anziane": "Venticinque minuti", "mezzora". Solo "cinque minuti" le due coppie giovani. Quindi si passa al "posto più strano dove lo hanno fatto". Carmen ed Enzo Paolo in "aereo" e in "sala di registrazione". "Al parco, in mezzo a tutti" la Salemi e Pretelli. "Noi scopi*** solo a letto", confessa Aurora che però viene corretta dal fidanzato: "A Bali nella Jacuzzi". "Al mare con fatica" Imma e Eva.

Capitolo masturbazione, il fidanzato di Aurora sostiene che lei "lascia anche le tracce" ma la figlia di Michelle Hunziker ironizza: "E mi dimentico il dito sul comodino". Quindi si passa al test a crocette. E sempre Aurora dice: "Sesso orale, sì" ma "il cu** è fatto per buttare fuori". Quindi no.

