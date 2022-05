Domenica In, colpaccio di Mara Venier: ecco chi porta in studio. Clamoroso su Rai 1

06 maggio 2022 a

TvBlog ha spifferato le anticipazioni per l’ultima puntata di Domenica In condotto da Mara Venier che si fermerà per la pausa estiva per poi ritornare dai suoi amati telespettatori a settembre. È stato annunciato un grandissimo ritorno in Rai per la puntata di domenica 8 maggio. L’ ultima sua apparizione è stata al Grande Fratello Vip dell’ultima edizione. Stiamo parlando di Giucas Casella, che riserverà come sempre, grandi momenti di risate. Altri ospiti in studio saranno Francesco Merola con la sua futura sposa Marianna Mercurio ma anche il marito di Caterina Balivo per parlare del suo ultimo libro.

Su Rai1 la zia di tutta Italia ospiterà anche Manuel Bertuzzo ex nuotatore uscito da poco dalla casa del Grande Fratello Vip. Manuel parlerà del film tv Rinascere in onda su Rai1 e diretto da Umberto Marino in cui viene raccontata proprio la sua tragica storia tratta dall’omonimo libro Rinascere, l’anno in cui ho ricominciato a vivere.

Come sempre sarà una domenica ricca di grandi momenti di allegria accompagnati da un altro big ospite: Elisa. La cantante, reduce dall’enorme successo di Sanremo canterà diversi pezzi del suo repertorio oltre che raccontarsi in una lunga intervista. Verrà poi dato spazio a un’altra big, però del cinema: Matilda De Angelis. Senza dimenticare il collegamento da Torino, in vista dell’ Eurovision Song Contest 2022, dove Blanco e Mahmood racconteranno le loro sensazioni prima del debutto sul palco.



