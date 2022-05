Massimo Giletti, schiaffo a Pd e compagni: "Facevano la fila per cenare con Putin e ora criticano noi"

08 maggio 2022 a

Massimo Giletti fa di testa sua. In vista della puntata di Non è l'Arena in onda su La7 domenica 8 maggio, il conduttore svela i suoi ospiti. Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, il giornalista confessa: "Per la gioia di chi vuole fare le liste di prescrizione dei giornalisti e mettere in testa il Copasir a qualsiasi tipo di televisione, ci saranno il professor Cacciari e Orsini. Sarà interessante ascoltare cosa avranno da dire. E ci sarà anche un giornalista russo, Vladimir Solovyov. Ascolteremo anche la sua voce se si può ancora fare".

E alla domanda se per caso se la va a cercare, Giletti non è meno schietto: "Credo che nel momento in cui nel nostro Parlamento c'è la maggioranza di persone che facevano la fila per andare a mangiare con Putin e lo ritenevano un punto di riferimento, adesso veniamo accusati noi? Ma di che cosa?".

Insomma, Giletti sfida la censura che si è abbattuta sulla Rai. O meglio, su CartaBianca. L'ospitata di Alessandro Orsini, ritenuto da viale Mazzini filo-Putin, avrebbe scatenato l'ira dei vertici, che ora rischia di mandare a casa Bianca Berlinguer. Alla faccia della democrazia, verrebbe da dire non solo a Giletti.

