Che tempo che fa, Orietta Berti-choc: "Mio marito mi ha abbandonata in Autogrill"

Robe da matti. Aneddoti clamorosi raccontati da Orietta Berti a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, la puntata è quella di domenica 8 maggio. La cantante è mattatrice assoluta in un segmento di puntata in cui si spende in aneddoti relativi alla sua vita privata, alla sua vita di coppia, in definitiva al marito Osvaldo.

Già, perché si scopre che il consorte, una volta, la ha letteralmente e bellamente dimenticata in un Autogrill. Osvaldo ha fatto benzina, io ero sul retro che dormivo. Sono scesa per andare in bagno e lui è salito in macchina ed è partito, credendo che io fossi ancora lì a dormire...", racconta Orietta Berti nelle risate e nello sconcerto generale.

Ma non è tutto. Orietta Berti aggiunge anche che da quel giorno Orietta Berti porta con sé sempre un fischietto proprio per non essere più "scordata" nelle piazzuole di sosta. "Ma ragazzi è uno scandalo, il marito la ha abbandonata in Autogrill!", affermava Fabio Fazio mentre Orietta Berti raccontava a Che tempo che fa quanto le era accaduto.

