Striscia la Notizia, lo scoop: "Chi vuole far fuori la Berlinguer. Le malelingue dicono che...", nomi pesantissimi

CartaBianca rischia la chiusura. Le voci sono sempre più insistenti, tanto che Striscia la Notizia ha deciso di indagare. Nella puntata di lunedì 9 maggio è sempre Pinuccio a occuparsi degli affari di Viale Mazzini con la sua rubrica "Rai Scoglio 24". "Le motivazioni - spiega l'inviato del tg satirico di Antonio Ricci - sarebbero gli ascolti e le troppe litigate". Eppure, le malelingue imputano la scelta ad altro: "Alcuni pensano che vogliono evitare la concorrenza ad altri, ma proprio ad altre reti".

"Con lei litigo, ma chiudere CartaBianca è inaccettabile". Meloni, lezione sul caso-Berlinguer (e il Pd muto)

Il riferimento è a La7 e, più in particolare, a DiMartedì, programma condotto da Giovanni Floris che con la Berlinguer non ha mai vantato grandi rapporti. Ma non è tutto: "Se da un lato vogliono tagliare, dall'altro vogliono aggiungere perché stanno pensando a un programma di Carofiglio che viene dal Pd e poi da Marco Damilano che viene dalla stessa area là".

Draghi eviti l'editto ucraino contro la Berlinguer: Sallusti, l'errore che può costare carissimo al premier

E sapete per quale cifra? "200 mila euro lordi per dieci mesi". Roba da mettersi le mani nei capelli. "Insomma - conclude l'inviato -, abbiamo capito che la Rai prende tutti questi personaggi leggeri, comici per programmi sicuramente divertenti. Ma noi continueremo a chiedere chiarezza".

"Cosa c'è davvero dietro". Bianca Berlinguer fatta fuori da CartaBianca? Ombre inquietanti

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla presunta chiusura di CartaBianca e le manovre in Rai

