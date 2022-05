Enrico Mentana chiude il TgLa7 così: "DiMartedì? Non lo sappiamo". Tutti spiazzati

10 maggio 2022 a

a

a

Su Twitter molti hanno sottolineato le insolite parole di Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 ha concluso l'edizione serale del telegiornale, di fatto la "propaggine" della"maratona" bellica con l'esperto analista Diego Fabbri che va avanti da ormai 76 giorni, con la consueta presentazione del palinsesto della rete. Mentana, come usa tra colleghi, serve "l'assist" a chi arriva dopo di lui e come si dice in gergo fa da traino per Access prime time e prima serata di La7.

"Un'esclusiva". Myrta Merlino "scippata" da Mentana, il video "rubato" su Lavrov: un caso a La7 | Video

Si parte con Otto e mezzo: "Dopo di noi tocca a Lilli Gruber - annuncia Mentana - che avrà come ospiti Orietta Moscatelli (giornalista della agenzia Askanews e collaboratrice della prestigiosa rivista di geopolitica Limes, diretta da Lucio Caracciolo, ndr), Giovanni Di Lorenzo (direttore - italiano di nascita ma tedesco d'adozione - del prestigioso quotidiano Die Zeit, ndr), Andrea Scanzi (firma del Fatto quotidiano e prezzemolino televisivo, ndr) e Beppe Severgnini (editorialista del Corriere della Sera e vero habitué del salottino della Gruber).

"Da me non vengono....". Enrico Mentana, sfogo senza precedenti: i colleghi che finiscono nel mirino

Poi tocca al secondo e prestigioso collega: "Quindi c'è DiMartedì, di cui non conosciamo gli ospiti. Ma comunque c'è Giovanni Floris". Strano. molto strano fanno notare alcuni telespettatori su Twitter: di solito, Mentana elenca almeno in parte alcuni degli ospiti di Floris, famoso per avere un elenco sterminato di voci e facce tra studio e collegamento. Talmente sterminato da mettere in difficoltà, talvolta, persino Mitraglietta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.