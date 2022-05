Eurovision, "vac***a". Laura Pausini, la frase rubata: disastro in mondovisione

Francesco Fredella 11 maggio 2022 a

a

a

Piccolo fuoriprogramma per Laura Pausini, che resta comunque la regina dell'Eurovision - in corso a Torino. Qualcosa va storto sul palco mentre la cantante è alla conduzione con Mika e Alessandro Cattelan. Sui social diventa virale sia per il look, sia per una frase fuori le righe.

Cristiano Malgioglio, la rivelazione con cui fa tremare Achille Lauro: "Lo ho visto..."





A parte i look della Pausini, che sembra non siano piaciuti molto al pubblico, c'è da dire che l'assoluta bravura della cantante ha lasciato tutti senza parole. A proposito di abiti: ne ha indossati tre, lunghi e firmati Valentino. Il primo vestito con scollo a barca, un look completato da tacchi plateau e bracciali rigidi. Il secondo, invece, sempre lungo e a mantella con spacco laterale. Terzo abito decisamente diverso: dress tempestato di cristalli. Su Twitter, intanto, non mancano i commenti: “Mi dispiace ma stasera Laura Pausini ha battuto i vestiti bomboniera della Clerici a Sanremo”. E poi commenti ancora più duri: “La moda italiana messa in ginocchio dai vestiti della Pausini". Oppure: "La Pausini sembra Piton in abiti da cerimonia”.

"Fai qualcosa, per favore". Cocaina, la vergogna di Macron contro Damiano dei Maneskin: chi vuota il sacco

Ma quello che è diventato virale durante la serata resta legato ad una gaffe della Pausini. Tutto è accaduto nella parte finale della serata, il momento più importante in cui sono annunciati i Paesi che accedono alla finale di sabato 14 maggio. Dalla bocca della Pausini escono due parole: “Porca vacca”. Un imprevisto che è avvenuto prima dell'annuncio del sesto finalista, per molti qualcosa va storto. Intanto, il video è diventato virale. Un attimo di esitazione e dopo il "Porca vacca" in Eurovisione, la Pausini è tornata alla conduzione. Adesso, la finalissima è attesa per sabato pomeriggio quando sapremo chi vincerà l'Eurovision Song Contest.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.