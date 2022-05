Le Iene, un tragico scivolone: "Un filo-putiniano". Accuse al ministro, ma è morto...

12 maggio 2022 a

Brutto scivolone a Le Iene Show che ha fatto "resuscitare" Tommaso Padoa Schioppa e lo ha addirittura classificato come "filo-putiniano". Nel servizio di Gaetano Pecoraro, infatti, sul tema della guerra russo-ucraina raccontata dalla tv italiana si è citato un articolo del 3 marzo scorso pubblicato da Gianni Riotta su La Repubblica. Un pezzo, scrive TvBlog, nel quale il giornalista citava coloro che potevano essere considerati come dei sostenitori dello zar. Fra questi inseriva Stefano Fassina e Laura Boldrini, ma non Padoa Schioppa. Invece si citava Barbara Spinelli, compagna dell’ex ministro dell’Economia scomparso nel dicembre del 2010.

Un bruttissimo errore quello commesso dal programma di Italia 1 che rientra nell’ambito di un imponente lavoro di analisi dei talk show trasmessi dal giorno dell’esplosione del conflitto fino al 5 maggio. Gaetano Pecoraro ha addirittura ponderato gli ospiti attribuendo un coefficiente diverso a ciascuna trasmissione in base alla potenziale platea televisiva.

Così sono venute fuori altre evitabili errori, come quello di ortografia nella trascrizione di "coefficiente", scritto senza la "i" per poi proseguire con l’inserimento di Porta a Porta nella lista dei programmi "monitorati", nonostante nella premessa si fosse parlato solo di talk del preserale e del prime time mentre il talk di Bruno Vespa va in onda in seconda serata.

