Le Iene, follia di Vittorio Sgarbi alla festa dei suoi 70 anni: beccato conciato così

Una festa eccentrica su un battello è il modo in cui Vittorio Sgarbi ha deciso di celebrare i suoi 70 anni. Il suo party, tra balli, regali e ospiti, è stato raccontato da vicino da Gaston Zama, inviato de Le Iene, il programma condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez su Italia 1. Gli invitati hanno accolto il critico d'arte su una nave sul Po. E non appena li ha visti, Sgarbi ha esclamato: "Hai visto che meraviglia, sembra la barca degli albanesi".

Nel suo giorno, Sgarbi si è lasciato andare eliminando ogni freno. E così si è vestito da Zorro e ha bevuto, mangiato e cantato insieme ai suoi ospiti Vip. Tra di loro Morgan, Gianfranco Vissani, Giuseppe Cruciani, Nicola Porro e anche la Iena, che ha documentato per i telespettatori pure i regali ricevuti dal critico d'arte. Tra i doni che gli sono stati dati un paio di scarpe personalizzate.

Qui il servizio de Le Iene su Vittorio Sgarbi

"Vittorio ha già nostalgia delle mascherine", dice Zama nel servizio. A un certo punto della festa, infatti, Sgarbi ha indossato la maschera nera e il mantello di Zorro. "Ma perché questa cosa?", chiede l'inviato. E il festeggiato: "Non capisci mai un ca**o, è Zorro". E ancora: "Ma sarai travestito per tutto il tempo?", "Quanto rompi il ca**o". Per finire, musica a palla e balli sfrenati con Morgan a fare da Dj.

