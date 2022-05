Storie italiane, Alba Parietti: "Vi dico io cosa è successo davvero alla Pausini"

Francesco Fredella 16 maggio 2022 a

a

a

Laura Pausini si sente male sul palco dell'Eurovision. Un fuoriprogramma che lascia tutti senza parole. La notizia fa subito il giro della Rete perché, inutile nasconderlo, la cantante sparisce per un po' dalle scene. Cosa è accaduto? Un calo di pressione dovuto allo stress, a quanto pare - e per fortuna - nulla di grave. Dell'accaduto ne parla stamattina a "Storie Italiane" Alba Parietti, che svela di aver chiacchierato con la cantante romagnola. "Ho chattato con lei molto velocemente in questo periodo, so che hanno fatto prove estenuanti x l’ESC", dice ancora. La Pausini sui social rompe il silenzio dopo il malore e svela che si è trattato di un po' di stress accumulato.

La figuraccia di Mahmood all'Eurovision. Il microfono è aperto: accade l'impensabile | Guarda





Durante la sua assenza, durata circa 20 minuti, la trasmissione resta nelle mani di Alessandro Cattelan e Mika, che fanno il pieno di complimenti da parte di Alba Parietti a Storie italiani. Intanto, la Pausini, in inglese, dopo il malore dice: “Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene. Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto”.

"Il naso ha messo la macchina in difficoltà. Notate che...": la bomba di Striscia su Laura Pausini

Questo post su Instagram fa subito il giro della Rete. “Grazie ancora a tutti per averci seguito in così tanti in questa splendida avventura”, scrive ancora la cantante che ha fatto insieme ai suoi colleghi il pieno di share. In vide, l'Eurovision Song contest è andato benissimo con ascolti altissimi. La vittoria dell'Ucraina è diventata virale in pochissimo tempo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.