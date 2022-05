Fabio Fazio "geloso" di Bruno Vespa: in Rai gira una voce su Che Tempo Che Fa...

16 maggio 2022 a

Colpaccio di Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta ha avuto in collegamento niente di meno di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino è stato ospite di Rai 1 dopo che Mediaset con Zona Bianca aveva mandato in onda l'ospitata di Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo. Quella di Vespa è stata un'impresa non da poco, che avrebbe scatenato la gelosia di un collega. Stando alle indiscrezioni di Giuseppe Candela per Dagospia, Fabio Fazio non avrebbe preso bene la notizia.

"Gira voce - si legge - che Fabio Fazio abbia provato in tutti i modi a ospitare il presidente ucraino. Un lungo corteggiamento che non ha avuto esito positivo, è stato scelto Vespa e il conduttore di Che tempo che fa, come si dice in questi casi, avrebbe 'rosicato' non poco". D'altronde Fazio è abituato a ospitare i grandi personaggi del momento, basta pensare all'intervista esclusiva a Papa Francesco.

A Vespa il presidente ucraino ha voluto affidare un ringraziamento all'Italia intera: "La fiducia verso la mediazione culturale dell'Italia è grande - sono state le sue parole -. Tramite questa cultura, il giornalismo e mass media voi potete portare la verità alla società russa che oggi si trova nella bolla informativa costruita dal potere politico e militare russo": Da qui l'essere "grato" del ruolo italiano nell'Unione europea: "Credo che questi passi, anche nell'ambito turistico, siano stati molto forti, il sostegno è molto forte".

