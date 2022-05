Veronica Gentili, scoop di Dagospia: "Con chi era a pranzo", si aprono scenari clamorosi

19 maggio 2022 a

"Flash". E quando si parla di "flash", spesso e volentieri si parla di Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino su cui viaggiano molte, moltissime indiscrezioni tra tv, politica, economia e gossip. Indiscrezioni quasi invariabilmente confermate. Notizie, rumors e avvistamenti di cui molti altri non danno conto.

Bene, dopo la necessaria premessa, eccoci a fare i conti col suddetto "flash", che questa volta riguarda il piccolo schermo, la televisione, Mediaset. Si parla, nel dettaglio, della sempre più lanciata Veronica Gentili, oggi conduttrice di Controcorrente su Rete 4 e per la quale il prossimo anno il Biscione avrebbe in serbo grandi novità, o almeno così si dice da tempo.

E il Dago-flash, in una qualche misura, queste grandi novità sembra confermarle. Si legge infatti nel breve lancio: "Chissà cosa avranno di bello da raccontarsi, attovagliati al Bolognese di Milano, il direttore dell'informazione Mediaset, Mauro Crippa, e l'irresistibile Veronica Gentili? Novità in pentola per le conduzioni dei talk-show di Rete 4? Ah, saperlo...", conclude sibillino Dagospia. Già, perché in effetti le indiscrezioni circa le future conduzioni della Gentili, in forza anche al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, come detto si rincorrono ormai da lunghi mesi.

