Mara Venier choc: "Durante i neri pubblicitari...". Come è stata beccata a Domenica In

Mara Venier svela impensabili retroscena. Ospite di Tv Talk nella puntata di sabato 21 maggio, la conduttrice di Domenica In racconta il dietro le quinte della sua trasmissione in onda su Rai1. Si parte dalla dolorosa parentesi, quella del Covid, e dal modo tutto nuovo di dar vita a un programma. "Tutto è partito lo scorso anno con la pandemia. Una domenica mi sono fermata, avevo paura. Ho un’età che è a rischio e un marito con un problema polmonare. Io in quel momento non facevo altro che piangere, ma poi ho deciso in 10 minuti di andare in onda. Non c’era trucco e parrucco, facevo tutto da sola, andavo in onda da sola".

Nonostante le iniziali difficoltà, la scelta l'ha ripagata: "Per la prima volta forse ho restituito qualcosa al pubblico che mi ha dato tanto affetto, mi ha dato amore, mai mi sono sentita sola. Anche quando non ero in onda con dei programmi, anche quando qualcuno mi ha fatta fuori. Però c’è sempre stato quell’affetto. Ho pensato che dovevo vincere le mie paure e andare avanti per restituire qualcosa al pubblico. Ti confesso che durante i neri pubblicitari non facevo che piangere".

Questo le ha insegnato tanto, soprattutto le ha dato l'opportunità di trattare temi seri che mai prima aveva trattato. "Prima facevo solo intrattenimento e mandavo sempre tutto in caciara. - confessa -. Quella parte lì (quella più impegnata) mi ha dato una credibilità che prima non avevo, così ho affrontato il Covid e poi la guerra".

