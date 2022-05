"Striscia la Notizia non è razzista": clamorosa retromarcia, cosa c'è dietro questa frase

24 maggio 2022 a

La querelle tra Striscia la Notizia e Diet Prada sarebbe giunta a termine. La pagina Instagram che aveva accusato Michelle Hunziker e Gerry Scotti, assieme alla trasmissione di Canale 5, di essere "razzisti", ora fa marcia indietro. "Striscia la Notizia no racism", ossia "Striscia la Notizia non è razzista" e a corredo la lunga spiegazione. Insomma, per il profilo social seguitissimo il tg satirico di Antonio Ricci oggi è a posto. Anzi, il programma si sarebbe addirittura distinto per la sua inclusività: "Striscia ha sempre dimostrato il suo sostegno alla comunità italo-cinese, dedicando tanti servizi contro il razzismo anti-asiatico, ricevendo per questo un pubblico attestato di stima dalla comunità cinese di Milano il 4 febbraio 2020".

E ancora: "Diet Prada e Striscia la Notizia ripudiano il razzismo in tutte le loro forze e si augurano che episodi come questi possano contribuire ad una miglior comprensione della questione da parte di tutte le parti coinvolte". Ma a cosa si deve il cambiamento? Nulla è ufficiale, ma stando a diverse indiscrezioni il dietrofront sarebbe arrivato dopo un’azione legale intentata da Ricci nei confronti della pagina.

Quest'ultima aveva lanciato pesanti accuse ai conduttori, perché durante un servizio dedicato al popolo asiatico iniziarono a sostituire le "R" con le "L" , tirandosi nel frattempo gli angoli degli occhi con le dita. Una battuta che giocava sugli stereotipi, ma nulla che potesse far pensare a una Striscia la Notizia razzista.

