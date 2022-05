Domenica In Show, Mara Venier spiazzata: "Hai capito chi sono?". Telefonata in diretta, imbarazzo in studio

28 maggio 2022 a

Momenti di imbarazzo a Domenica In Show, la versione del venerdì sera del programma condotto da Mara Venier su Rai 1. In studio si sono appena congedati Vincenzo De Lucia e Stefano De Martino, protagonisti di una simpatica gag in bicicletta con l'imitatore De Lucia nei panni di Maria De Filippi.

Mentre, appena usciti, i due cadono rovinosamente a terra fortunatamente non ripresi dalle telecamere, la Venier deve affrontare due imprevisti. Il primo, appunto, il capitombolo dei due partner di scena ("Che sta succedendo? - si lamenta con la regia dopo aver avvertito un certo trambusto - Mi dite cosa devo fare? Non è bello questo fermo televisivo… Deve entrare Il Volo?"). Il secondo, ben più clamoroso, la telefonata in diretta di Maria De Filippi. Quella vera. Anche se per alcuni secondi Zia Mara non ci crede.

Squilla il telefono e la regia passa la chiamata in studio. Sentita la voce della De Filippi, la Venier pensa subito a uno scherzo di De Lucia. "Ma sei quella vera?", domanda più volte alla sua interlocutrice, che conferma divertita. Poi la frase che svela l'identità della donna dall'altra parte della cornetta, senza lasciare più adito a dubbio alcuno: "Ho visto l'intervista di Renzo Arbore poco fa... Avete fatto una cosa bellissima, venuta dal profondo del cuore". "Ora che mi hai detto questo, sono certa che sei davvero tu", ride la Venier. E la De Filippi, con una punta di commozione, si congratula con l'amica: "Avete fatto una intervista bellissima e sono certa che abbia fatto tanto bene a lui questa ospitata da te". Quindi domanda, per chiudere la telenovela: "Sono davvero io, hai capito?", "Si, so che sei davvero tu", conferma la padrona di casa.

