Mara Venier imbarazza Renzo Arbore: "La prima volta che andai da lui trovai..."

28 maggio 2022 a

a

a

Tra gli ospiti dello speciale di Domenica In andato in onda su Rai 1 venerdì 27 maggio, Renzo Arbore. Su del cantautore, nonché ex storico di Mara Venier, la conduttrice ha raccontato diversi aneddoti. Uno anche in grado di imbarazzarlo. Senza peli sulla lingua la Venier ha affermato: "Se io sono qui oggi, alla mia 13esima Domenica In, lo devo a lui". È stato proprio Arbore a volerla come condutrice nel 1993, così come ha confermato lui stesso: "Pensai subito che andava bene per quel programma".

"Nulla cosmico". Insulti a Mara Venier appena iniziata la diretta di Domenica In: cosa è successo

Poi si passa al loro privato e dopo diversi filmati Arbore ha detto: "Eravamo carini, molto belli, eravamo ragazzi…". Immediata la replica della Venier: "All’epoca avevi cinquant’anni e passa, io invece ero molto più giovane di te. Ci siamo tanto divertiti. Tu mi hai fatto scoprire la passione per i viaggi". Da qui la confessione che ha gelato l'ospite: "La prima notte che andai da lui trovai un latte scaduto da undici anni!". Una rivelazione che Arbore ha smorzato scherzando: "Pensa che adesso ne ha trentacinque di anni".

"Mara Venier incoerente", il gesto che le costa il linciaggio, alta tensione in Rai

E a chi chiedeva spiegazioni, l'autore spiegava: "Sì, perchè io le colleziono. E ora la Regione Puglia le prenderà e le esporrà in un Museo – ha aggiunto -. Andranno tutte a Foggia a ‘Casa Arbore'".

Mara Venier scoppia a piangere in studio: le parole di Mika che la fanno crollare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.