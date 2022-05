Francesca Fialdini "a ruota libera": "La mia sensualità? Cosa mi mette i brividi..."

Francesco Fredella 31 maggio 2022 a

Ora parla Francesca Fialdini, conduttrice di A ruota libera su Rai 1. E risponde a chi critica la sua sensualità e femminilità. “Appetibile in tv? Sparito chi me lo ha detto”, racconta sui social. Dov'è un fiume in piena. Senza freni. Il suo stile di conduzione fa alzare un polverone, ma prima della fine della stagione tv (che chiederà i battenti il 5 giugno con l'apertura dei programmi estivi) la conduttrice sbotta. Lo fa proprio "a ruota libera". “La mia sensualità la esprimo con chi mi pare nel privato e con chi scelgo io. Non un tanto al chilo qui sui social e tanto meno in tv. L’equazione femminilità = sensualità mi fa venire i brividi", dice.

Secondo la Filadini le critiche ricevute sono frutto di "cliché retrogradi". "Ho incontrato uomini che mi hanno detto come avrei dovuto mostrarmi per essere più 'appetibile' in tv: sono spariti dal mio percorso professionale e umano. Non posso stare sulla stessa strada di chi mi parla così", racconta ancora.

Nell'ultima puntata del 29 maggio sono arrivati Max Giusti e Antonella Elia. Il programma di interviste face to face si scontra con i colossi di Mediaset: Verissimo, che nel week end ha inanellato una serie di risultati positivi in termini di ascolti. Adesso, da rumors, sembra che la Fialdini continuerà a condurre lo stesso format anche per la prossima stagione. Ma sui palinsesti della prossima stagione tv non si sa ancora nulla: solo molte indiscrezioni. Occorre attendere ancora un po'.

