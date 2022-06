Striscia la Notizia, panico in Mps: "Come vi svuotano il conto bancario", la truffa perfetta

03 giugno 2022 a

a

a

Nell'ultimo servizio di Moreno Morello andato in onda su Striscia la Notizia si è parlato ancora una volta di phising, ovvero di truffe online. Ieri sera, mercoledì 1 giugno, al centro della polemica è finita la banca Monte dei Paschi di Siena a causa della truffa che sta circolando a loro nome, nello specifico un messaggio in cui dei truffatori, spacciandosi per MPS, cercano di rubare dati bancari degli utenti e, a chi cade nella trappola, rubano il denaro.

"L'errore a telefono". Striscia, una truffa milionaria: quali numeri non bisogna mai chiamare

Nel caso in cui vi arrivasse il messaggio, a nome BancaMPS, vedrete scritto 'accesso anomalo al proprio Digital Banking' con l'ora esatta e un link allegato che vi rimanderà alla pagina fasulla di Digital Banking. Morello allora ha chiarito che esistono dei siti internet dove è possibile acquistare dei pacchetti di SMS con il mittente camuffato, ecco allora spiegato perché il messaggio-truffa si vede inserito nella chat ufficiale di Banca MPS. Come riconoscere se è una trappola? Semplice, la Banca non manda mai link da cliccare negli SMS.

Striscia la notizia, occhio a questo sms. Come ti truffano e ti prosciugano il conto corrente

Se sbadatamente si cliccasse sul link comparirà una pagina identica al vostro sito della banca creato dai malintenzionati. Attenzione però, anche se sulla barra degli indirizzi compare il 'lucchetto', simbolo che dovrebbe rappresentare la sicurezza del sito, ora non è più così. Il sito vero della banca ha un lucchetto e un dominio preciso: digital.mps.it. Se doveste commettere l'errore di cadere nell'inganno e inseriate i vostri dati sensibili ovvero: codice utente, password e cellulare, allora verrete chiamati dal truffatore, che si fingerà un dipendente della banca. Quest'ultimo vi chiederà il codice utente e l'username. Riattacate immediatamente. Un barlume di speranza, qualora riuscissero a rubarvi i soldi, esiste. Bruno Barbieri, vice presidente nazionale Codacons, ha spiegato che ora i tribunali condannano le banche a risarcire determinate somme, quindi coloro che diventano vittime di tali frodi, se denunciano il fatto subito, forse, riavranno i loro soldi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.