Maurizio Costanzo, "e Belen Rodriguez?": la domanda sbagliata, il gelo di De Martino

02 giugno 2022 a

a

a

Non si fa che parlare dell'ennesimo ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Succede anche al Maurizio Costanzo Show, dove nella puntata di mercoledì 1 giugno, Maurizio Costanzo non si trattiene. Avendo ospite l'ex ballerino di Amici, il conduttore chiede: "Ma con Belen come va?". Dopo qualche secondo di imbarazzo, De Martino non attende a rispondere: "Bene, sì bene bene. È la verità. Come diceva una canzone, tutto il resto è vita".

"La mia gli piace più delle altre". Belen senza freni: entra in studio De Martino e lei... la rivelazione sconvolgente

Una volta partito, il presentatore di Stasera tutto è possibile non si ferma più e inizia a parlare della canzone con cui ha conquistato la showgirl argentina: "Oddio con tante in realtà, diciamo che abbiamo la nostra compilation, una canzone sola non basta". Giù qualche giorno fa De Martino si era sbottonato sulla moglie con cui i tira e molli sono noti a tutti.

"Divorzio? Forse io...". Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un'intervista sconcertante

"Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti - aveva detto al Corriere della Sera - Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro". Infine il ballerino non ha dubbi: "Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!".

"Una fi***a". Belen Rodriguez? Dove e come si masturba: dettagli intimi (estremi) alle Iene

Come va con Belén? Stefano De Martino risponde così… #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/TLn5GwbqfT — Witty TV (@WittyTV) June 1, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.