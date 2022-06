Oggi è un altro giorno, Serena Bortone sconvolta: "Una morte assurda", lacrime in studio

02 giugno 2022 a

"Non ne voglio parlare perché mi commuovo. Era bello come il sole, sarebbe stato il più bello di tutti noi": Franco Nero, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha ricordato in lacrime il fratello Walter, morto a soli 5 mesi per una bronchite. A tal proposito ha detto: "A quei tempi non c’era una cura per la bronchite”. La storia ha sconvolto la conduttrice, che quindi ha commentato: "L’assurdo di morire per una bronchite perché non c’era la penicillina. Una morte assurda".

Continuando a parlare del fratello, l'attore ha confessato: “Ho la sua foto vicino al mio letto, sempre. Quando vado a San Severo vado sempre a trovarlo al cimitero. La sua morte fu un dramma per i miei genitori, è logico, soprattutto per mia mamma". A quel punto, però, Nero ha chiesto alla conduttrice, visibilmente commossa e senza parole, di cambiare discorso e voltare pagina. Spazio allora alla sua storia d’amore con l’attrice Vanessa Redgrave.

Parlando della sua relazione, Nero ha ammesso che non è stato entusiasta del primo incontro con lei. Pare infatti che l'attrice all'inizio fosse molto fredda e distaccata. Una volta, però, in camerino trovò una lettera: era di Vanessa e conteneva un invito a cena. Alla fine dell'ospitata, la Bortone ha fatto una piccola gaffe. Parlando della sua carriera, Franco Nero ha ricordato John Wayne e per dimostrare la sua autoiroinia ha svelato: “Mi disse che aveva due espressioni, una con il cappello ed una senza…”. La conduttrice, allora, non avendo capito bene la frase, ha replicato: “Ma a te l’ha detto? Non ti sei offeso?”. Subito dopo, però, tra le risate l’attore ha chiarito l’equivoco.

