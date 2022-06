PiazzaPulita, Matteo Renzi asfalta Padellaro con una parola: "Sai chi ho mandato a casa?"

03 giugno 2022 a

Botta e risposta serrato tra Matteo Renzi e Antonio Padellaro a Piazzapulita, il talk show di La7 condotto da Corrado Formigli. Nel corso dell'ultima puntata, in studio si parla del nuovo libro dell'ex premier "il Mostro" in testa alla classifica della saggistica. Padellaro va subito all'attacco: "Questo libro è stato comprato da una buona fetta dell'opinione pubblica che in Italia odia i magistrati".

Pronta la replica di Renzi: "Se dopo aver letto il mio libro hai capito questo allora ti chiedo il tuo codice Iban così ti restituisco i soldi che hai speso per acquistarlo". Il botta e risposta va avanti per qualche minuto in modo serrato, poi però si arriva a parlare anche di politica e soprattutto delle tensioni che stanno animando la maggioranza in questo periodo. I Cinque Stelle, soprattutto i filo-Conte, sono in prima linea sul fronte della guerra a Draghi e vorrebbero spodestarlo già il prossimo 21 giugno quando si affronterà il tema dell'invio delle armi in Ucraina.

E così, mentre Padellaro tenta di pungere Renzi affermando che il suo partito vale nei sondaggi il 2 per cento, arriva la risposta dell'ex premier che come un missile terra aria per il co-fondatore del Fatto Qutidiano: 2Sai cosa ho fatto io con il mio due percento? Ho mandato a casa il tuo amato Conte". Padellaro resta in silenzio. Abbattuto.

