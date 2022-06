La confessione di Roberta Capua: "Sapevo di rischiare tutto". Ora si prende la sua rivincita

Francesco Fredella 03 giugno 2022 a

Si riparte. Direttamente dall'edizione estiva de La Vita in diretta, che vede il ritorno in via Teulada di Roberta Capua e Gianluca Semprini: una coppia affidabile che ha dimostrato nella passata edizione di superare ogni ostacolo in diretta. Roberta Capua torna in onda da lunedì 6 giugno con Gianluca Semprini, visto che Matano chiude una stagione d'oro de La vita in diretta. Appuntamento, quindi, alle 17.20. La coppia Semprini - Capua allieterà i pomeriggi estivi, ma c'è anche un'altra grande novità: il ritorno in tv di Marcello Cirillo, musicista doc nato nei programmi di Renzo Arbore, che per anni è stato uno dei volti de I fatti vostri. Da tempo era scomparso dai radar della tv, ma adesso pare che abbia firmato un contratto per la nuova stagione estiva di Rai1. Lo vedremo di nuovo in onda, in diretta.



Intanto, Roberta Capua dice: “Mi attende una lunga estate”. Per lei è stato un anno pieno di soddisfazioni: PrimaFestival con Ciro dei The Jackal e Paola Di Benedetto e poi la conduzione, dal lunedì al venerdì, del programma pomeridiano di Rai1. Tutto pronto, manca davvero pochissimo. I palinsesti estivi di Mamma Rai accendono i motori a partire da lunedì. Per i conduttori un po' di sacrificio: zero vacanze, ecco qualche weekend mordi e fuggi. Imperativo: tenere compagnia agli italiani nel corso della cada estate che ormai entra nel vivo. E per Roberta Capua si tratta di una vera e propria rivincita, qualche tempo fa a DiPiùTv aveva detto: "Ho sempre saputo correre il rischio di chiudere con la tv per sempre quando è nato mio figlio Leonardo e ho deciso di fare solo la mamma". Ora il ritorno sul piccolo schermo.

