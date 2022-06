Luisella Costamagna fatta fuori, "non mi fate parlare...": Agorà, l'ultimo clamoroso sfogo in diretta

03 giugno 2022 a

Dopo la defenestrazione di Mario Orfeo dalla direzione del genere Approfondimenti Rai, Viale Mazzini finisce di nuovo nell'occhio del ciclone. Complice, questa volta, la mancata riconferma di Luisella Costamagna. La, a questo punto ex, conduttrice di Agorà, è stata lasciata a casa. Dopo due stagioni al timone del programma di Rai 3, la giornalista è costretta a cedere il posto. Ad annunciarlo lei stessa durante l'ultima puntata in onda venerdì 3 giugno.

Al momento dei saluti, mentre stava per iniziare a parlare, ha fatto il suo ingresso in studio Marco Carrara. Il conduttore si è presentato con una pianta, alla vista della quale la Costamagna ha tuonato: "E daje, la pianta!" ricordando la volta in cui la conduttrice non accettò i fiori arrivati in diretta. A quel punto Carrara ha tentato di smorzare i toni, dicendole che ci riprovava con un tronchetto della felicità. "Eeee… - lo ha subito interrotto lei -. Non mi far parlare, non me lo posso permettere".

Anche senza indugiare, quella della Costamagna è sembrata una chiara frecciata alla Rai. "La mia esperienza ad Agorà finisce qui - ha poi concluso -, io voglio ringraziare trucco, parrucco, costumi, tutto lo studio, la parte tecnica, la parte redazionale ma soprattutto io voglio ringraziare voi, perché per due anni io ho contato su di voi e ci siete stati. Quindi grazie e arrivederci a presto". Da lunedì 6 giugno arriverà così Giorgia Rombolà, impegnata nell'edizione estiva. Da settembre, invece, al timone al posto della Costamagna ci sarà Monica Giandotti.

