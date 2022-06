Quarta Repubblica, Nicola Porro: "Questo è pazzo", che gli telefona durante la diretta

07 giugno 2022 a

a

a

Un imprevisto ha colto di sorpresa Nicola Porro a Quarta Repubblica: nel bel mezzo del programma, in onda ogni lunedì sera su Rete 4, il conduttore ha ricevuto una telefonata inaspettata. E' successo durante il faccia a faccia tra Alessandro Sallusti e la deputata grillina Giulia Sarti sui referendum della giustizia. A un certo punto il cellulare di Porro ha iniziato a squillare. "Ma chi è che mi chiama in diretta?", ha detto allora il giornalista, sorpreso di vedere lo schermo che si illuminava. Poi sorridendo ha aggiunto: "È un pazzo, a meno che non sia una querela in diretta".

"L'idea che si fa strada negli Usa": la soffiata di Toni Capuozzo, per Joe Biden è finita?

Al di là del siparietto, la puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera è stata dedicata in larga parte ai referendum in programma domenica 12 giugno. All'inizio della trasmissione c'è stata l'intervista doppia a Matteo Renzi, autore de "Il Mostro", e Luca Palamara, l'ex magistrato che ha rivelato i retroscena del "sistema" giustizia. Tra i temi affrontati, anche quello della mancata nomina di Nicola Gratteri a ministro della Giustizia nel 2014, quando il leader di Italia viva divenne premier.

"Chi è davvero Volodymyr Zelensky". Nicola Porro, una drammatica verità sulla guerra in Ucraina

Anche il secondo blocco del programma, poi, si è concentrato sulla giustizia, mettendo a confronto due opinioni diverse. Protagonisti la Sarti e Sallusti, che hanno dibattuto sui cinque quesiti referendari, esponendo le ragioni del sì e del no. Proprio alla fine del loro confronto - come racconta il Giornale - è squillato il cellulare di Porro. Dopo un primo momento di incertezza, comunque, il conduttore è andato avanti con il talk senza nessun tipo di problema. E senza rivelare chi lo avesse cercato nel bel mezzo della diretta.

Toni Capuozzo, il "miracolo" di Nicola Porro: come è andata a finire (in studio) con Federico Rampini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.