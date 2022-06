CartaBianca, Santoro e... mistero a poche ore dalla diretta: cosa nasconde la Berlinguer?

07 giugno 2022 a

Michele Santoro tornerà in Rai dopo quattro anni di assenza, e lo farà per esprimere solidarietà a Bianca Berlinguer, sotto attacco da quando Cartabianca è diventato “porto sicuro” di esperti dalle verità “alternative” e “complesse”. Massimo esponente di questo filone è Alessandro Orsini, che ormai è di casa negli studi di Rai3: di sicuro il professore sarà contento di essere affiancato da Santoro.

Quest’ultimo è l’unico ospite confermato della puntata di martedì 7 giugno: già ieri era stata fatta circolare l’indiscrezione secondo cui avrebbe parlato delle “ingerenze” nella libertà di espressione, oltre che della guerra in Ucraina. Curiosamente, però, a poche ore dalla diretta ancora non è stata resa nota la lista degli ospiti di puntata. Addirittura TV Blog, che è sempre ben informato su queste cose, non sa nulla delle persone che parteciperanno a Cartabianca. “Siamo agli sgoccioli di questa stagione - si legge - non immune alle polemiche per gli ospiti presenti, per il taglio del commento, per la presenza immancabile e invadente di Mauro Corona”.

Ospiti al momento non pervenuti, ma TV Blog è in grado di anticipare gli argomenti che verranno trattati: “I temi della puntata ruotano intorno allo stato della guerra in Ucraina, delle trattative per la pace, guardando alle conseguenze economiche per l’Italia e l’Europa. Tema caldo quello del rincaro di energie, materie prime, ma anche delle tariffe del turismo, tra scioperi e privilegi. Infine il Covid, ancora non sconfitto, e le nuove pandemie”.

