Michele Santoro torna in Rai dopo 4 anni, "lo faccio solo per lei": esplode un caso politico

06 giugno 2022 a

a

a

Michele Santoro è pronto a tornare in Rai dopo circa quattro anni di assenza. Lo farà soltanto per esprimere “solidarietà” a Bianca Berlinguer, dato che il suo talk politico Cartabianca è finito nel mirino delle critiche (provenienti anche dalla politica) per il fatto di essere un covo di “esperti” dalla verità “alternativa” sulla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia. Santoro quindi porterà la sua solidarietà e parlerà delle “ingerenze” nella libertà di espressione: l’appuntamento è per domani sera, martedì 7 giugno, su Rai3.

"Vi ricordate chi era? Quel forcaiolo...": la Maglie asfalta Santoro, un massacro in diretta tv

La scorsa settimana Santoro ha invece fatto discutere per alcune dichiarazioni rilasciata ai microfoni de L’aria che tira, su La7: “Draghi sta manipolando l’informazione sulla guerra? Non ne ha bisogno. Che bisogno c’è di manipolare un’informazione che è totalmente nelle mani del governo. Tutti i telegiornali della Rai sono completamente nelle mani delle forze politiche favorevoli all’invio delle armi, semplicemente fanno un’informazione che dà un unico punto di vista, quello del governo e dell’Ucraina. Non c’è considerazione di altri possibili punti di vista, come quello cinese o dello stesso Putin. Questo perché delegittimando il presidente russo dal punto di vista umano non devi prendere in considerazione il suo punto di vista”.

Santoro, Scanzi, Orsini e Travaglio? Perché Salvini deve molto attento (e farsi delle domande): l'affondo di Sallusti

Tra l’altro nel corso dello stesso intervento Santoro ha fatto scalpore per aver preso le difese di Matteo Salvini, messo alla gogna per il viaggio (fallito) a Mosca: “Adesso che ha cercato di fare qualcosa per andare incontro alla pace viene massacrato da tutti. Mancano solo i bombardamenti della Nato su Salvini, solo solidale con lui”.

"La fabbrica delle notizie". Michele Santoro la attacca, Veronica Gentili sbotta: rissa a Controcorrente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.