PiazzaPulita, "quello che ancora non avete visto": guerra, cosa mostra Corrado Formigli

Questa sera, giovedì 9 giugno, andrà in onda una nuova puntata di PiazzaPulita, il talk di inchieste e approfondimenti condotto da Corrado Formigli. Queste le anticipazioni fornite dalla redazione di La7 riguardo i temi centrali della serata: "Un viaggio filmato per comprendere gli orrori di quanto accade in Ucraina. Perché la guerra capovolge il senso delle cose. E se non si è vista Mariupol, non si conosce questa guerra. Con Gabriele Micalizzi, le telecamere di Piazzapulita sono state le uniche in Italia a documentare ogni settimana l’agonia della città martire del Donbass. In questa puntata speciale, si ricostruisce l’assedio di Mariupol fino alla sua caduta nelle mani dei russi".

Nel corso della puntata Formigli ospiterà il fotoreporter Gabriele Michelazzi e il giornalista de Il Manifesto Alberto Negri. Il talk andrà in onda in prima serata a partire dalle 21.15 su La7 ma sarà anche disponibile in diretta streaming e successivamente in streaming on-demand su portale ufficiale La7.it.

La puntata sarà incentrata sull'assedio a Mariupol, raccontato grazie alle telecamere e all'impegno sul campo del fotoreporter Michelazzi. A PiazzaPulita, insomma, vedremo immagini drammatiche e che, ad oggi, non hanno precedenti: nel racconto dell'orrore di Mariupol, oggettivamente, la trasmissione è stata ineguagliabile. Al centro della puntata anche il giornalista Alberto Negri con il quale si affronterà la spinosa situazione nell'assediata città ucraina.

