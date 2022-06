Non è l'Arena, Massimo Giletti "prima bullizzato e poi asfaltato": chi lo sotterra, il più feroce dei titoli

13 giugno 2022 a

a

a

Altro giro, altro round a Non è l'Arena, con il duro scontro tra Alessandro Sallusti e il conduttore del programma di La7, Massimo Giletti. Il tutto a sette giorni dall'abbandono alla diretta del direttore di Libero nella sera della puntata dalla Piazza Rossa di Mosca, con lo show dei vari Vladimir Soloviev e Maria Zakharova.

Già, nella serata di domenica 12 giugno, il confronto è stato accesissimo. "Vladimir Putin? Uno str***. Il Cremlino? Confermo che è un palazzo di mer***", ha tuonato Sallusti. Uno scontro che è stato ampiamente ripreso e commentato un po' da tutti i siti d'Italia.

"Sembri Maria Zakharova": la frase definitiva, Massimo Giletti demolito a casa sua

E tra i siti che hanno ripreso lo scontro, ecco anche Dagospia. E il portale diretto da Roberto D'Agostino, come sempre, dà la sua peculiare e graffiante lettura dell'accaduta sin dal titolo. E non fa sconto alcuno a Massimo Giletti.

"Secondo round dello scontro tra Alessandro Sallusti e Massimo Giletti a Non è l'Arena - premette Dago -. Dopo essersi fatto bullizzare dalla portavoce di Lavrov, il conduttore si fa asfaltare di nuovo dal direttore di Libero, che lo accusa di propaganda russa: non siamo a Ballando con le Stelle. Bisogna prendere posizione. Stai dicendo le stesse cose che ha detto Maria Zakharova. Non puoi dire di aver avuto un confronto con lei...", conclude il titolo di Dago citando le parole di Sallusti. E Giletti, insomma, costretto ad incassare anche questo titolo.

"Se in Russia ci fosse uno come lei...": Giletti sotterra Orsini, scacco matto a La7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.