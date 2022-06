Jasmine Carrisi, "pare che molto presto...": indiscrezioni pazzesche sulla figlia di Al Bano

Francesco Fredella 14 giugno 2022 a

Jasmine Carrisi compie 21 anni. E festeggia con papà Al Bano Carrisi e mamma Loredana Lecciso. La primogenita della coppia, legata da oltre 20 anni, si divide tra Cellino e Milano (dove studia). Per lei, ormai da anni, si sono aperte le porte della tv e del mondo della musica con molti singoli che ha “sfornato” nel corso degli anni.

Però, c’è una grande notizia: secondo il settimanale Nuovo - diretto da Riccardo Signoretti - Jasmine e Al Bano torneranno a The voice senior (dove erano stati nei giorni scorsi) e così potremmo rivederli nella prossima stagione tv dopo uno stop. Pare che molto presto inizieranno le registrazioni del programma di Antonella Clerici, che ha dimostrato grande capacità e ascolti record.

In casa Carrisi-Lecciso adesso Jasmine è alle prese con la preparazione della nuova stagione tv. Lei, bella più che mai, sarebbe stata anche “attenzionata” da Signorini per il Gf vip. Ma non sarebbe andata in porto la trattativa: il motivo non si conosce. L’indiscrezione lanciata da Signoretti, sempre ben informato sui fatti della tv, sta spopolando ovunque. Intanto, Jasmine festeggia in famiglia: rigorosamente a Cellino, quartier generale di Al Bano (da sempre). Per il Leone della musica italiana è sicuramente un bel momento: da una parte la famiglia, porto sicuro, dall’altra la carriera. Formidabile. Unica. E poi una donna meravigliosa al suo fianco: Loredana Lecciso. “Siamo sposati mentalmente”, racconta da sempre il cantante.

