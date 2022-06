Dritto e Rovescio, vergognoso schiaffo dei rom agli italiani: "10mila euro sono pochi per andare via"

17 giugno 2022 a

A Dritto e Rovescio, il talk show del giovedì di Rete 4, va in scena l'ultimo schiaffo agli italiani da parte dei rom. Dopo la battaglia di via Bolla a Milano di qualche giorno fa, quando alcune famiglie di nomadi si sono scontrate con alcune famiglie italiane, si è riaperto il dibattito sull'occupazione delle case abusive. Tra le varie proposte emerse negli ultimi tempi, una su tutte ha fatto parecchio discutere: il bonus da parte del Campidoglio di Roma di 10mila euro per i rom affinché mollino le case abusive occupate e trovino una sistemazione.

Ma a quanto pare non basta. I rom avrebbero rifiutato. E collegata con lo studio, una nomade ha ribadito questo rifiuto. La signora ha spiegato la sua posizione così: "Prima di farci lasciare la casa occupata dovete offrirci una soluzione concreta". E ancora: "Noi non possiamo andare via senza sapere dove andare. Ci sono tantissimi terreni abbandonati. Allora si prende un pezzo di quelle terre e lo si intesta a noi. Poi si fa anche il collegamento per luce e acqua che pagheremo.

Solo così si può risolvere la situazione". Insomma a quanto pare il possibile bonus da 10mila euro non sarebbe sufficiente per far sgomberare i rom abusivi dalle case occupate. Intanto i legittimi assegnatari continuano ad aspettare.

