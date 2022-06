Lorena Bianchetti, clamorosa gaffe: si sporge e finisce in acqua, il video

23 giugno 2022 a

Lorena Bianchetti l'ha rischiata grossa. Mentre era intenta a girare le puntate del suo programma estivo A Sua Immagine, che eccezionalmente va in onda in location esterne durante la stagione e calda, ha fatto un capitombolo clamoroso ripreso eccezionalmente da Davide Maggio.

La conduttrice si trovava a Marsala, in provincia di Trapani, a bordo di una barca pronta a lanciare un nuovo servizio, ma ad essere lanciata è stata in realtà lei. La Bianchetti si è avvicinata al bordo dell'imbarcazione per sedersi e toccare l'acqua, ma di lì a poco il patatrac. Sporgendosi troppo è scivolata e stava per finire in acqua se non fosse stato per l'aiuto delle persone a bordo che l'hanno trattenuta e aiutata a risalire.

Guarda qui il video:

"Finisco di raccontare la storia, poi mi tuffo e mi immergo" aveva annunciato scherzosamente ai suoi telespettatori. Il problema è che ci stava per finire per davvero. "Scivolo! Avvicinati! Sto scivolando! Avvicinati!" si sente urlare nel video. Fortunatamente il tutto è finito in una grassa risata tanto che Lorena stessa ha condiviso il video sui social. I fan non hanno potuto fare a meno di ridere e prendere in giro bonariamente la conduttrice. Tutto sommato però, viste le temperature di questi giorni, un tuffo in acqua non sarebbe stato neanche poi così male!

