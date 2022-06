Orietta Berti a Una voce per Padre Pio: "Era già molto malato e...", cos'è successo

25 giugno 2022 a

Il commosso ricordo di Orietta Berti, che sabato sera 25 giugno sarà tra gli ospiti vip di Una voce per Padre Pio, su Rai1, lo speciale condotto da Mara Venier per ricordare il Santo di Pietrelcina. Intervistata dal settimanale DiPiùTv, la cantante emiliana di tanti successi, da Fin che la barca va all'ultimissimo tormentone Mille (dominatore dell'estate 2021 in tris e Fedez e Achille Lauro) ha riportato alla luce un doloroso aneddoto di molti anni fa. L'usignolo di Cavriago aveva tentato di incontrare personalmente Padre Pio a San Giovanni Rotondo, a fine anni Sessanta, senza però riuscirci: "Era già molto malato e non accoglieva più i fedeli, ma dopo aver pregato nella sua chiesa mi sentii meglio".

Tornare in quei luoghi mistici e di preghiera, confessa la Berti, è una "sensazione difficile da descrivere", in grado di farle dimenticare il fatto di essere comunque su u palco, per uno show televisivo con telecamere e riflettori puntati su di lei e un pubblico a guardarla.

La simpatica Orietta, 79 anni splendidamente portati, non sarà l'unica star a partecipare alla serata di Rai1: nel ricco parterre della Venier ci sono anche Al Bano Carrisi, Riccardo Cocciante, i Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, Matteo Bocelli (figlio della superstar Andrea) e Giuseppe Fiorello.

