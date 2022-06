In Onda, scoppia la bufera: "Leccac***, regime": chi ospitano su La7

26 giugno 2022 a

In Onda non fa in tempo a iniziare che subito si scatena la polemica. Il tutto accade su Twitter, dove i telespettatori non sembrano apprezzare gli ospiti in studio su La7 nella puntata in onda domenica 26 giugno. Presenti, oltre a Concita De Gregorio e David Parenzo, i due conduttori, anche Maurizio Molinari, Federico Fubini ed Elsa Fornero.

Il direttore di Repubblica, il Vice Direttore del Corriere della Sera e l'ex ministro del Lavoro scatenato gli utenti del web. E tra questi c'è chi accusa: "#inonda Molinari, Fubini, Fornero, stasera va in onda il pensiero unico...". E ancora: "Su La7 quattro milionari le***o che discutono di "populismo" e del popolo che non capisce niente. I media non sono mai stati così tanto disconnessi dalla realtà e dalla vita quotidiana delle persone. È ora di abolirli e rifondarli tutti".

Finita qui? Neanche per sogno, visto che c'è chi va anche oltre: "In onda conferma come La7 sia diventata una tv di regime. Se poi conduce il fallito Parenzo che inizia criminalizzando senza se e senza ma la Russia in tutto e per tutto ed esaltando come eroica la lotta dell'Ucraina, il quadro è completo! Se poi c'è la Fornero...". Critiche che superano i limiti, alle quali però i conduttori preferiscono non rispondere.

