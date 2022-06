Controcorrente, Federico Rampini: "Allargamento Nato? Cosa passa nella testa di Putin e Xi Jinping"

29 giugno 2022 a

Con il vertice di Madrid la Nato ha ufficialmente avviato il processo che porterà Finlandia e Svezia all’interno dell’alleanza atlantica. La Russia è furiosa per questo allargamento, e secondo Federico Rampini si può parlare di una vera e propria guerra fredda. “Se ci mettiamo nelle teste di Vladimir Putin e di Xi Jinping - ha dichiarato a Controcorrente - la prima guerra fredda per loro non è mai finita”.

“Nel caso della Russia - ha proseguito Rampini - Putin ha continuato ad avere progetti di rivincita, lo ha anche detto lui stesso, quando ha definito la fine dell’Unione sovietica una tragedia geopolitica da cancellare. Per quanto riguarda Xi Jinping, più che di rivincita si può parlare di progetto egemonico, che prima coltivava con modestia e prudenza ma che adesso diventa sempre più aperto. Il vertice della Nato di oggi è storico perché sancisce ufficialmente l’inizio del lungo processo di ingresso di Finlandia e Svezia”.

“È un passo di un’enorme importanza - è l’analisi di Rampini - intanto dal punto di vista simbolico, dato che due paesi con antichissima tradizione neutrale di fronte alla minaccia di una Russia così aggressiva decidono di rinunciare alla neutralità perché vogliono sentirsi protetti. Inoltre questo loro ingresso nella Nato rende più sicuri anche tutti gli altri”.

