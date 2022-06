Tg1, gaffe dell'inviato in Ucraina: "Ma allora ca***". Cala il gelo

30 giugno 2022 a

a

a

Terribile figuraccia in diretta al Tg1. Nella edizione delle 8 del mattino di ieri 29 giugno, infatti, si è assistito a un bello scivolone. Ad un certo punto la conduttrice Perla Di Poppa ha dato la parola a Enrico Bona, inviato in Ucraina, per tutti gli aggiornamenti dal fronte. Il giornalista però nonostante appaia in diretta con tanto di collegamento audio e video, non riesce a sentire nulla dallo studio. Quindi sbotta: "Ma allora ca***!". Una frase che pronuncia mentre guarda il suo cellulare e che tutti gli spettatori, ovviamente, sentono.

Quindi la conduttrice, in evidente imbarazzo per quello a cui tutti hanno appena assistito, prova a prendere tempo e dice: "Allora andiamo avanti parlando di Ucraina, facciamo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia Palmieri", afferma dopo una breve e gelida pausa per riprendere il filo del discorso. Come segnala il sito Nextquotidiano.it l'edizione del tg1 caricata sul sito della Rai è stata opportunamente tagliata...

"Farlocco?". Clamorosa Lilli Gruber: come inchioda Andrea Scanzi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.