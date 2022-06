Striscia la Notizia, colpaccio di Antonio Ricci: chi è il nuovo conduttore

30 giugno 2022 a

a

a

Novità a Striscia La Notizia. Mediaset ha reso noti i palinsesti della prossima stagione che inizierà a settembre. Inutile dire che il tg satirico di Canale 5 andrà in onda tutte le sere come sempre. A cambiare, o meglio, a rappresentare una sorpresa è la presenza dietro il bancone di Luca Argentero. L'attore infatti affiancherà Alessandro Siani per un breve periodo. Antonio Ricci continua a optare per un cambio repentino di coppie. Visto il successo dello scorso anno, ci saranno ancora Siani appunto. L'unica differenza? Vanessa Incontrada non potrà esserci perché gira Fosca Innocenti 2 e così il Biscione ha optato per Argentero. Saranno loro a inaugurare la stagione.

Michelle Hunziker scappa da Striscia. Dove la beccano dopo la puntata (e con chi) | Guarda

Insomma, per Argentero inizia una nuova fase proficua della sua vita. Già quest'anno l'attore ha raccolto grandi successi con Doc-Nelle tue mani, che sbarcherà in America, ma anche con Le fate ignoranti su Disney+ ed una serie di spot da protagonista. Oltre ad Argentero ci saranno quasi sicuramente Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Gerry Scotty e Michelle Hunziker. Gli altri nomi? Una novità.

"Quello è uno spacciatore". Brumotti lo insegue, ma... Striscia, è finita in disastro

"Striscia la Notizia - ha detto l'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi - è una macchina da guerra. Su quasi tutti gli altri canali ci sono giochi, giochi, giochi: l’unica cosa diversa che porta allegria con un livello di credibilità unico è ‘Striscia la Notizia’. Tanti complimenti ad Antonio Ricci e alla sua squadra: un pezzo della televisione italiana e un pezzo di Italia".

La confessione privata di Vittorio Brumotti: "Ecco perché non ho ancora figli"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.