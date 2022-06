Pier Silvio Berlusconi, blitz di Pio e Amedeo: la battutaccia in faccia, gelo a Mediaset

30 giugno 2022 a

A Mediaset si apre il caso Pio e Amedeo. Grosso imbarazzo sul palco dei Palinsesti 2022/23, dove l'irriverente duo comico pugliese ha fatto irruzione sganciando la consueta raffica di battute cattivissime, anche sui protagonisti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Nel mirino è finita addirittura Barbara D'Urso, fino a pochi mesi fa la "dominatrice" di Canale 5 finita un po' in disgrazia vuoi per il calo di consensi vuoi per la volontà della rete di preferire contenuti informativi ai cosiddetti "salotti-trash" di Carmelita. Pio e Amedeo hanno tirato in ballo Pier Silvio Berlusconi in persona, rivolgendosi al figlio del Cav e ringraziandolo con un pensierino, per la verità, decisamente velenoso: "Il Covid non ha portato solo cose brutte, ma anche buone… Prima c’erano 13 programmi di Barbara d’Urso, mentre adesso ce n’è solo uno di pomeriggio mentre la gente fa la pennichella o fa altre cose…”.

L'editore, fanno sapere fonti molto ben informate, sarebbe rimasto "totalmente spiazzato". Ovviamente l’editore è rimasto totalmente spiazzato. Non a caso, si fa notare, Pier Silvio ha preso la parola per "rettificare" quanto appena detto dai due comici, rivelatisi con Emigratis e finiti nel tritacarne per lo show politicamente scorretto Felicissima sera: "Al di là degli scherzi, abbiamo scherzato con Pio Amedeo, ma è una signora professionista…".



La battuta peraltro arriva dopo il rinnovo di contratto della D'Urso (che non ha replicato pubblicamente ai colleghi di rete), mentre Pio e Amedeo incassano una doppia soddisfazione: torneranno tra pochi mesi sia con Emigratis sia con Felicissima sera. "Ci saranno tre puntate speciali con il duo comico su Canale 5… Noi crediamo tantissimo in questi ragazzi che hanno una grande vis comica e mettono tanta passione in quello che fanno….", aveva commentato Pier Silvio a proposito di Emigratis.

