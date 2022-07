Massimo Giletti, che cosa è successo? La foto che scatena il sospetto a La7

06 luglio 2022 a

a

a

C'erano tutti. O quasi. La dimostrazione e la prova tangibile arriva direttamente dal profilo Instagram di Myrta Merlino. Si parla della "convention" de La7, così come la ha definita la conduttrice de L'aria che tira, che si è tenuta a Roma, città dove l'emittente ha anche la sua sede. Nel rullino di foto postato dalla Merlino su Instagram, ecco anche uno scatto che la ritrae in uno strettissimo primo piano con l'editore, Urbano Cairo.

"Chi perderà questa guerra": a Non è l'Arena, la (terrificante) profezia di Matteo Renzi

E ancora, nella carrellata di scatti che vanno dalla luce del pomeriggio al buio della sera, ecco Andrea Purgatori e Corrado Formigli. "Un anno straordinario, tanti risultati importanti e soddisfazioni continue. Una stagione incredibile dal Covid, all'elezione del Presidente della Repubblica fino alla guerra in Ucraina passando da e fibrillazioni politiche. Un anno mai visto prima, ma è gia tempo di pensare e programmare la prossima stagione", ha scritto la conduttrice de L'aria che tira a corredo del post.

"Sono rimasta per essere solidale, ma...": a stagione finita, la bordata della Merlino a Massimo Giletti

Eppure, non si può fare a meno di notare qualche assenza. Di Giovanni Floris ed Enrico Mentana, nelle foto, non vi è traccia. Così come non vi è traccia di Massimo Giletti, mister Non è l'Arena, la cui geografia dei rapporti a La7 non è semplicissima. Ormai sono di pubblico dominio le frizioni col direttore dell'informazione, Mentana, che al collega ha riservato stoccate sui social e anche in alcune interviste. E per Giletti, tra polemiche, dirette ad Odessa, svenimenti, e "abbandoni" dello studio, non è certo stata una stagione facile. Mille polemiche, interne ed esterne, come sempre quando c'è lui di mezzo, uno che non guarda in faccia nessuno. E così, si vedono le foto pubblicate dalla Merlino e ci si interroga: ma Giletti, che fine ha fatto? Un piccolo mistero...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.